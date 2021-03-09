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    «Бетис» одержал волевую победу над «Алавесом»

    «Бетис» — «Алавес»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В матче 26-го тура чемпионата Испании «Бетис» одержал домашнюю победу над «Алавесом» со счетом 3:2.

    «Бетис»
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    «Бетис»

    В первом тайме за гостей отличились Хоселу и Эдгар Мендес.

    После перерыва хозяева поля забили трижды — Борха Иглесиас оформил дубль, еще один мяч на счету Хоакина.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Алавес 3:2
    Голы: 0:1 Хоселу (12'), 0:2 Эдгар Мендес (24'), 1:2 Борха Иглесиас (пенальти) (61'), 2:2 Хоакин (81'), 3:2 Борха Иглесиас (88') Бетис: Хоэль Роблес, Сидней, Эмерсон, Айсса Манди, Хуан Миранда, Набиль Фекир (Поль Акуоку, 90'), Серхио Каналес, Андрес Гуардадо (Борха Иглесиас, 46'), Родригес Гидо (Вилльям Карвалью, 74'), Айтор Руйбаль (Хоакин, 46'), Хуанми (Кристиан Тельо, 74') Алавес: Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Флорьян Лежён, Чимо Наварро, Родриго Батталья (Томас Пина, 65'), Луис Риоха (Иньиго Кордоба, 86'), Мануэль Гарсия, Факундо Пельистри (Пере Понс, 66'), Хоселу, Эдгар Мендес (Мартин Агиррегабирия, 75') Предупреждения: Эдгар Мендес (23'), Родриго Батталья (31'), Чимо Наварро (77')

    «Бетис» находится на шестой строчке таблицы Примеры. «Алавес» расположился на 19-й строчке.

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