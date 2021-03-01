«Рома» — «Милан»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 24-го тура чемпионата Италиипотерпела домашнее поражение отсо счетом 1:2.

Счет в матче на 43-й минуте открыли гости — Франк Кессье реализовал пенальти.

На 50-й минуте Жордан Верету сравнял счет, но восемь минут спустя Анте Ребич принес победу «Милану».

Футбол. Италия. Серия А Рома — Милан 1:2 Голы: 0:1 Франк Кессье (пенальти) (43'), 1:1 Жордан Верету (50'), 1:2 Анте Ребич (58') Рома: Пау Лопес, Бриан Кристанте, Федерико Фасио (Бруно Перес, 62'), Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Лоренцо Пеллегрини, Гонсало Вильяр (Стефан Эль-Шаарави, 70'), Жордан Верету (Амаду Диавара, 79'), Леонардо Спинаццола, Генрих Мхитарян, Борха Майораль (Педро Родригес, 79') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Симон Кьер, Сандро Тонали (Суалихо Мейте, 83'), Хакан Чалханоглу (Браим Диас, 46'), Анте Ребич (Раде Крунич, 67'), Алексис Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 83'), Франк Кессье, Златан Ибрагимович (Рафаэл Леау, 56') Предупреждения: Федерико Фасио (42'), Алексис Салемакерс (46'), Генрих Мхитарян (80'), Давиде Калабрия (86'), Лоренцо Пеллегрини (90')

«Милан» занимает второе место, набрав 52 очка. «Рома» по итогам тура опустилась на пятое место, пропустив вперед «Аталанту». У римлян 44 очка, а к клуба из Бергамо — 46.

3 марта состоятся матчи «Милан» — «Удинезе» и «Фиорентина» — «Рома».