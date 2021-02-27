«Леванте» — «Атлетик»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 25-го тура чемпионата Испаниисыграли вничью со счетом 1:1.

Оба мяча во встрече были забиты с пенальти. У хозяев поля отличился Марти Рохер, за клуб из Бильбао забил Рауль Гарсия.

Футбол. Испания. Примера Леванте — Атлетик 1:1 Голы: 1:0 Рохер (пенальти) (33'), 1:1 Рауль Гарсия (пенальти) (56') Леванте: Айтор, Робер, Оскар Дуарте, Карлос Клерк, Коке Морено (Хорхе Мирамон, 57'), Сон, Рубен Рочина, Никола Вукчевич (Микаэль Мальса, 57'), Хорхе де Фрутос (Антонио Аранда, 84'), Рохер (Серхио Леон, 84'), Хосе Моралес Луис (Даниэль Гомес, 73') Атлетик: Унай Симон, Унай Нуньес, Иньиго Мартинес, Андер Капа, Микель Баленсиага (Иньиго Лекуэ, 67'), Микель Весга, Икер Муньяин (Хон Морсильо, 67'), Алехандро Беренгер (Асьер Вильялибре, 75'), Унай Венседор (Ойер Саррага, 84'), Иньяки Уильямс (Оскар де Маркос, 75'), Рауль Гарсия Предупреждения: Коке Морено (41'), Сон (47'), Никола Вукчевич (56'), Хон Морсильо (90')

«Леванте» находится на восьмом месте в турнирной таблице Примеры, «Атлетик» расположился строчкой ниже.