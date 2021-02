Обновлен рекорд результативности одного раунда плей-офф Лиги Европы

Команды-участники 1/16 финала Лиги Европы установили рекорд результативности отдельно взятого раунда плей-офф турнира.

Как сообщает Opta, команды в общей сложности забили 102 гола в 32 матчах 1/32 финала. Это наибольший показатель забитых мячей в отдельном раунде плей-офф турнира с момента его ребрендинга в сезоне-2009/10.

102 — There were 102 goals scored in total in the Last 32 of this season’s UEFA Europa League — the most in a single knockout round since the competition’s rebranding in 2009-10 (previously 95 goals in last season’s Last 32). Feast. #UEL pic.twitter.com/3hO0BZXT40