Нойхаус: В ответном матче с «Ман Сити» необходимо действовать смелее

Флориан Нойхаус Фото: globallookpress.com
«Мы настраивались смелее использовать наши немногочисленные моменты, и я чувствовал, что в каких-то эпизодах у нас это могло получиться.
"Сити" уходил очень далеко от своих ворот, и если бы у нас лучше получалось с последним пасом за спину, то и закончилось бы все лучше. В ответном матче необходимо действовать смелее.
"Манчестер Сити" был очень хорош во владении мячом. Соответственно, мы в таких условиях набегались.
У нас появлялись спонтанные моменты то тут, то там, но не было четкости при их реализации», — приводит слова игрока DAZN.