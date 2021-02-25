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    Нойхаус: В ответном матче с «Ман Сити» необходимо действовать смелее

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    Полузащитник менхенгладбахский «Боруссии» Флориан Нойхаус прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Флориан Нойхаус
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    Флориан Нойхаус

    «Мы настраивались смелее использовать наши немногочисленные моменты, и я чувствовал, что в каких-то эпизодах у нас это могло получиться.

    "Сити" уходил очень далеко от своих ворот, и если бы у нас лучше получалось с последним пасом за спину, то и закончилось бы все лучше. В ответном матче необходимо действовать смелее.

    "Манчестер Сити" был очень хорош во владении мячом. Соответственно, мы в таких условиях набегались.

    У нас появлялись спонтанные моменты то тут, то там, но не было четкости при их реализации», — приводит слова игрока DAZN.

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