Нойхаус: В ответном матче с «Ман Сити» необходимо действовать смелее

Полузащитник менхенгладбахский «Боруссии»прокомментировал поражение от(0:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы настраивались смелее использовать наши немногочисленные моменты, и я чувствовал, что в каких-то эпизодах у нас это могло получиться.

"Сити" уходил очень далеко от своих ворот, и если бы у нас лучше получалось с последним пасом за спину, то и закончилось бы все лучше. В ответном матче необходимо действовать смелее.

"Манчестер Сити" был очень хорош во владении мячом. Соответственно, мы в таких условиях набегались.

У нас появлялись спонтанные моменты то тут, то там, но не было четкости при их реализации», — приводит слова игрока DAZN.