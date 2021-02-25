Гасперини: «Аталанте» остается только побеждать в Мадриде

Главный тренерпрокомментировал первый матч с(0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов .

Напомним, что итальянской команде с 17-й минуты пришлось играть в меньшинстве — красную карточку получил Ремо Фройлер.

«Очень жаль, что не удалось провести матч так, как мы хотели. Вдесятером это была совсем другая игра. Пришлось обороняться, и мы хорошо справились с этим.

Нам остается только победа в Мадриде. Все просто — не стоит ничего выдумывать, у нас лишь одна возможность. Мы должны выиграть», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Реалом» и «Аталантой» запланирован на 16 марта в Мадриде.