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    Гасперини: «Аталанте» остается только побеждать в Мадриде

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал первый матч с «Реалом» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов .

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    Напомним, что итальянской команде с 17-й минуты пришлось играть в меньшинстве — красную карточку получил Ремо Фройлер.

    «Очень жаль, что не удалось провести матч так, как мы хотели. Вдесятером это была совсем другая игра. Пришлось обороняться, и мы хорошо справились с этим.

    Нам остается только победа в Мадриде. Все просто — не стоит ничего выдумывать, у нас лишь одна возможность. Мы должны выиграть», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

    Ответный матч между «Реалом» и «Аталантой» запланирован на 16 марта в Мадриде.

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