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    Гол Жиру принес «Челси» победу над «Атлетико» в Лиге чемпионов

    «Атлетико» — «Челси»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Мадридский «Атлетико» уступил лондонскому «Челси» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 68-й минуте, после удачного рикошета мяча в чужой штрафной Жиру классным ударом в падении через себя отправил мяч в угол ворот.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    Атлетико — Челси 0:1
    Гол: 0:1 Оливье Жиру (68') Атлетико: Ян Облак, Маркос Льоренте, Стефан Савич, Фелипе, Марио Эрмосо (Витоло, 85'), Коке, Сауль Ньигес (Ренан Лоди, 82'), Анхель Корреа (Мусса Дембеле, 82'), Тома Лемар, Жоау Фелиш (Лукас Торрейра, 82'), Луис Суарес Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Тимо Вернер (Кристиан Пулишич, 87'), Матео Ковачич (Н’Голо Канте, 74'), Мэйсон Маунт (Хаким Зиеш, 74'), Каллум Хадсон-Одои (Рис Джеймс, 80'), Оливье Жиру (Кай Хаверц, 87') Предупреждения: Мэйсон Маунт (1'), Маркос Льоренте (63'), Жоржиньо (64'), Тома Лемар (90')

    Отметим, что встреча, которая была домашней для «Атлетико», проходила в Бухаресте, из-за коронавирусных ограничений в Мадриде. Ответный матч пройдет 17 марта в Лондоне.

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