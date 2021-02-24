«Атлетико» — «Челси»: счет матча 0:1, обзор гола

Мадридскийуступил лондонскому(0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 68-й минуте, после удачного рикошета мяча в чужой штрафной Жиру классным ударом в падении через себя отправил мяч в угол ворот.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Атлетико — Челси 0:1 Гол: 0:1 Оливье Жиру (68') Атлетико: Ян Облак, Маркос Льоренте, Стефан Савич, Фелипе, Марио Эрмосо (Витоло, 85'), Коке, Сауль Ньигес (Ренан Лоди, 82'), Анхель Корреа (Мусса Дембеле, 82'), Тома Лемар, Жоау Фелиш (Лукас Торрейра, 82'), Луис Суарес Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Тимо Вернер (Кристиан Пулишич, 87'), Матео Ковачич (Н’Голо Канте, 74'), Мэйсон Маунт (Хаким Зиеш, 74'), Каллум Хадсон-Одои (Рис Джеймс, 80'), Оливье Жиру (Кай Хаверц, 87') Предупреждения: Мэйсон Маунт (1'), Маркос Льоренте (63'), Жоржиньо (64'), Тома Лемар (90')

Отметим, что встреча, которая была домашней для «Атлетико», проходила в Бухаресте, из-за коронавирусных ограничений в Мадриде. Ответный матч пройдет 17 марта в Лондоне.