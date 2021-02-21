Талалаев: Шелия не захотел доводить дело до серии пенальти

Главный тренер «Ахмата»рассказал, за счет чего команде удалось обыграть(1:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

«За счет ребят, за счет духа, за счет желания доказать, что мы не слабее. Мы уже говорили перед матчем, что хорошо играли последнюю встречу с "Ростовом", но не повезло.

Сейчас мы играли чуть хуже, но где-то нам уже повезло. Еще раз отмечу характер, желание и хорошее движение команды.

Шелия отбил пенальти, потому что не хотел доводить до серии, где отразил бы 2-3 удара. Лучше один отбить сразу.

Мы наигрывали различные схемы, удаление Ненахова позволило нам перестроиться и показать, к чему мы готовились. Попробовали контратакующую игру.

С "Ростовом" всегда приятно играть, потому что тренер оппонентов предлагает много тактических решений. Еще раз отметил бы желание футболистов играть всем вместе.

У нас не сразу выстроились отношения с игроками, но сейчас идет становление бойцовской команды, которая может ставить серьезные задачи», — сказал Талалаев в эфире канала «Матч ТВ».

Соперник «Ахмата» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки.