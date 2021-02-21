ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» проиграл четвертый матч кряду в АПЛ«Ливерпуль» достиг нового дна
  • 21:30
    • Гол Стерлинга принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
  • 19:20
    • «Сочи» выбил «Краснодар» из Кубка России
  • 19:10
    • «Локомотив» разгромил «Тамбов» и вышел в 1/4 финала Кубка России
  • 17:55
    • «Барселона» упустила победу над «Кадисом»
  • 22:16
    • «Аталанта» с Миранчуком разгромила «Наполи»
    Все новости спорта

    Талалаев: Шелия не захотел доводить дело до серии пенальти

    Футбол Ахмат Ростов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, за счет чего команде удалось обыграть «Ростов» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

    Андрей Талалаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Талалаев

    «За счет ребят, за счет духа, за счет желания доказать, что мы не слабее. Мы уже говорили перед матчем, что хорошо играли последнюю встречу с "Ростовом", но не повезло.

    Сейчас мы играли чуть хуже, но где-то нам уже повезло. Еще раз отмечу характер, желание и хорошее движение команды.

    Шелия отбил пенальти, потому что не хотел доводить до серии, где отразил бы 2-3 удара. Лучше один отбить сразу.

    Мы наигрывали различные схемы, удаление Ненахова позволило нам перестроиться и показать, к чему мы готовились. Попробовали контратакующую игру.

    С "Ростовом" всегда приятно играть, потому что тренер оппонентов предлагает много тактических решений. Еще раз отметил бы желание футболистов играть всем вместе.

    У нас не сразу выстроились отношения с игроками, но сейчас идет становление бойцовской команды, которая может ставить серьезные задачи», — сказал Талалаев в эфире канала «Матч ТВ».

    Соперник «Ахмата» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ПСЖ обыграть «Монако»?
  • ПСЖ — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Орлы» заклюют аутсайдера?
  • «Фаренсе» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Атлетик» с «Вильярреалом» оформят быстрый гол?
  • «Атлетик» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Фаренсе — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Атлетик — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Даллас — Мемфис
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сарагоса — Алькоркон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маритиму — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Йокерит — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осасуна — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры