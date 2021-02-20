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    Гвардиола: Мы здорово оторвались от преследователей, но на кону ещё 42 очка

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команда должна набрать еще 42 очка, чтобы стать чемпионом Англии.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Неважно с кем мы играем, я всегда думаю, что мы можем проиграть, если не будем делать то, что должны. Качественная игра и набранные три очка — вот за счёт чего мы укрепляем уверенность в себе. Мы верим, что можем делать это снова и снова.

    Сейчас мы возглавляем таблицу, но я не чувствую удовлетворенности, не чувствую, что мы уже сделали для итоговой победы всё, что нужно. Я всё ещё думаю, что есть куда расти. Не стану спорить, что у нас хорошая серия побед, мы здорово оторвались от преследователей, но на кону ещё 42 очка. Десятиочковый отрыв в данном случае не выглядит чем-то невероятным. Стоит дважды проиграть — и вас уже будут догонять. Так что надо спокойно работать и думать о каждом следующем матче. Это правильный подход», — приводит слова испанского специалиста Sky Sports.

    21 февраля «Ман Сити» сыграет с «Арсеналом» в матче 25 тура Премьер-лиги. Рекомендуем почитать прогноз, который подготовила редакция LiveSport.Ru.

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