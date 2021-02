Пике повздорил с Гризманном во время матча с ПСЖ

«Барселона» проиграла ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4).

Во втором тайме между защитником каталонского клуба Жераром Пике и форвардом каталонцев Антуаном Гризманном возникла словесная перепалка, сообщает Sport.es.

Гризманн: «Хватит кричать, успокойся».

Пике: «Это бесит, соберись!»

Гризманн: «Скажи это своей матери».

Пике: «Так ты бесишь свою мать».

Футболисты обошлись без продолжения конфликта, по крайней мере на поле. Отметим, что Пике проводил первый матч за «Барселону» после большого перерыва.

• Piqué : « on est trop hauts put*in de m*rde ! Allez allez "

• Griezmann : " Tranquille, tranquille, arrête de crier "

• Piqué : " Ça fait chier ! "

• Griezmann : " La ch*tte à ta mère "

• Piqué : " Non toi la ch*tte à ta mère "

Le groupe vit bien 😭

