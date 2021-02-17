Жоан Лапорта: Я сделаю все возможное, чтобы Месси остался в «Барселоне»

Президент «Барселоны»заявил о важностидля «Барселоны».

«Я сделаю все возможное, чтобы Месси остался в "Барселоне". Чтобы гарантировать это, нужно сделать серьезное предложение.

К Месси нужно относиться с любовью, которую он заслуживает. Предложение должно быть достойным в финансовом плане, но он делает это не ради денег.

Месси обходится примерно в 8% от общей суммы расходов, но он генерирует 30% доходов клуба. Лео приносит "Барселоне" большую прибыль, а доходы, которые он приносит, очень важны для клуба. Он приносит больше, чем на него тратится», — цитирует Лапорта Sky Sport Italia.