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    Жоан Лапорта: Я сделаю все возможное, чтобы Месси остался в «Барселоне»

    Футбол Футбол Испании Барселона
    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о важности Лионеля Месси для «Барселоны».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я сделаю все возможное, чтобы Месси остался в "Барселоне". Чтобы гарантировать это, нужно сделать серьезное предложение.

    К Месси нужно относиться с любовью, которую он заслуживает. Предложение должно быть достойным в финансовом плане, но он делает это не ради денег.

    Месси обходится примерно в 8% от общей суммы расходов, но он генерирует 30% доходов клуба. Лео приносит "Барселоне" большую прибыль, а доходы, которые он приносит, очень важны для клуба. Он приносит больше, чем на него тратится», — цитирует Лапорта Sky Sport Italia.

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