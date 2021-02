«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» (3:3) на своем поле в рамках поединка 23-го тура чемпионата Англии.

Поль Погба получил повреждение в концовке первой половины игры — француз травмировал мышцу бедра и преждевременно покинул поле.

Место полузащитника на поле занял Фред Родригес. Подробности травмы Погба пока что неизвестны.

🔄 We're forced into an early substitution as @Fred08Oficial replaces @PaulPogba.

🔴 #MUFC

#️⃣ #MUNEVE

🏆 #PL pic.twitter.com/nIApMOWGdD