«Манчестер Сити» — «Шеффилд»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 21-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 1:0.

В составе «горожан» голом отметился Габриэл Жезус (9-я минута).

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед 1:0 Гол: 1:0 Габриэл Жезус (9') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Александр Зинченко, Эмерик Лапорт, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Ферран Торрес (Родриго Эрнандес, 90'), Фернандиньо, Филип Фоден, Габриэл Жезус Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Крис Башам (Оливер Макбарни, 78'), Джон Иган, Этан Ампаду, Джордж Балдок, Джон Флек, Крис Башам (Оливер Макбарни, 78'), Оливер Норвуд, Джейден Богл, Оливер Бёрк (Билли Шарп, 78'), Риан Брустер (Дэвид Макголдрик, 62') Предупреждения: Оливер Норвуд (24'), Джордж Балдок (82'), Джон Иган (84')

«Манчестер Сити» набрал 44 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд Юнайтед», имея в активе восемь очков, занимает последнее место.

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«Вулверхэмптон» проиграл «Кристал Пэласу» (0:1) в гостевом встрече 21-го тура чемпионата Англии.

В составе лондонской команды голом отметился Эберечи Эзе (60-я минута).

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Вулверхэмптон 1:0 Гол: 1:0 Эберечи Эзе (60') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Шейку Куйяте, Натаниэл Клайн (Джоэл Уорд, 85'), Лука Миливоевич, Джордан Айю, Уилфрид Заха, Джеймс Маккарти (Жайро Ридевальд, 46'), Эберечи Эзе, Миши Батшуайи (Эндрос Таунсенд, 79') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Макс Килман, Ki-Jana Hoever (Адама Траоре, 63'), Нелсон Семеду, Жоау Моутинью (Фабиу Силва, 78'), Леандер Дендонкер, Педру Нету, Даниэл Поденсе (Vitinha, 68'), Виллиан Жозе Предупреждения: Макс Килман (84'), Уилфрид Заха (90'), Конор Коди (90')

«Кристал Пэлас» набрал 25 очка и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» с 23 очками опустился на 14-е место.

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«Вест Бромвич» сыграли вничью с «Фулхэмом» (2:2) в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии.

В составе хозяев голами отметились Кайл Бартли (47) и Матеус Перейра (66).

За гостей отличились Бобби Рид (10) и Иван Кавалейру (77).

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Бромвич — Фулхэм 2:2 Голы: 0:1 Бобби Рид (10'), 1:1 Кайл Бартли (47'), 2:1 Матеус Перейра (66'), 2:2 Иван Кавалейру (77') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Dara O'Shea (Карлан Ахирни-Грант, 24'), Дарнелл Ферлонг, Киран Гиббз, Джейк Ливермор (Мэтт Филлипс, 83'), Матеус Перейра, Конор Галлахер, Роберт Снодграсс, Каллум Робинсон (Мбайе Дьян, 46') Фулхэм: Альфонс Ареола, Йоаким Андерсен, Tosin Adarabioyo, Ола Эйна (Кенни Тете, 81'), Бобби Рид (Иван Кавалейру, 72'), Марио Лемина (Harrison Reed, 72'), Andre-Frank Zambo Anguissa, Энтони Робинсон, Александр Митрович, Рубен Лофтус-Чик, Адемола Лукман Предупреждение: Кайл Бартли (75')

«Вест Бромвич» набрал 12 очков и располагается на 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» с 14 очками занимает 18 место.