Кришитану Роналду — лучший в истории по голам в официальных матчах

Форвард «Ювентуса»забил гол в воротав матче за Суперкубок Италии.

Этот гол стал для португальца 760-м за клуб и сборную в официальных матчах.

Squawka и ряд других источников отмечают, что по этому показателю Роналду превзошел рекорд Йозефа Бицана по количеству забитых мячей в официальных матчей.

С 1931 по 1955 годы футболист, выступавший за сборные Австрии и Чехословакии, забил 759 мячей в официальных встречах.

Следом за ними идет бывший нападающий сборной Бразилии Пеле (757 мячей).

⬡ 1,040 games

⬢ 760 goals

⬡ 30 trophies

Cristiano Ronaldo has now scored more goals than any other player on record, surpassing Josef Bican’s official total of 759. 🐐 pic.twitter.com/rAN0rsYru6