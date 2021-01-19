«Реал» согласовал контракт с защитником «Баварии»

Защитникпо завершении сезона перейдет в

По информации Marca, мадридский клуб договорился с 28-летним футболистом о контракте. 30 июня австриец станет свободным агентом, поэтому достанется «сливочным» бесплатно.

Контракт с игроком будет рассчитан на четыре года, а годовая зарплата составит около 11 миллионов евро.

Алаба выступает за основную команду «Баварии» с 2010 года, в составе которой он стал девятикратным чемпионом Германии, по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а по два раза — Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В 2013 году он стал победитель Клубного чемпионата мира.