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    «Реал» согласовал контракт с защитником «Баварии»

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    Защитник «Баварии» Давид Алаба по завершении сезона перейдет в «Реал».

    Давид Алаба
    Давид Алаба

    По информации Marca, мадридский клуб договорился с 28-летним футболистом о контракте. 30 июня австриец станет свободным агентом, поэтому достанется «сливочным» бесплатно.

    Контракт с игроком будет рассчитан на четыре года, а годовая зарплата составит около 11 миллионов евро.

    Алаба выступает за основную команду «Баварии» с 2010 года, в составе которой он стал девятикратным чемпионом Германии, по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а по два раза — Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В 2013 году он стал победитель Клубного чемпионата мира.

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