«Ювентус» и «Тоттенхэм» нацелились на хавбека «Штутгарта»

Полузащитникможет продолжить карьеру в другой команде, сообщает The Athletic.

По данным источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Ювентус» и «Тоттенхэм». Отмечается, что оба клуба уже связывались со «швабами» по поводу возможного трансфера аргентинца, но переговоры пока носили предварительный характер.

В ранее в СМИ появилась информация, что на Гонсалеса претендует «Зенит». «Сине-бело-голубые» могут подписать игрока зимой, заплатив 30 миллионов евро.

В этом сезоне Бундеслиги Николас забил пять мячей и сделал два ассиста в 10 играх.