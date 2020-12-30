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    Лукаку заявил, что входит в пятерку лучших игроков в мире

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    Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку заявил, что находится в числе лучших игроков в мире.

    Ромелу Лукаку
    Ромелу Лукаку

    «Я вхожу в пятерку лучших игроков в мире за последние пять месяцев. Не буду перечислить лучших, но я — часть этой группы.

    Моуринью научил меня лучше работать в пользу команды, как с точки зрения давления, так и в поиске лучшего места на поле. Посмотрите, что он делает сейчас с Гарри Кейном в Тоттенхэме», — цитирует Лукаку Voetbal Magazine.

    Лукаку в текущем сезоне находится на третьем месте в списке самых эффективных нападающих Серии А в 2020 году — в среднем ему требуется 3,7 удара для взятия ворот. 0

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