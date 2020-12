«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд АПЛ

установил еще один антирекорд английской Премьер-лиги, сообщает Goal.

Отмечается, что «клинки» стали первым клубом в истории АПЛ, который не имеет в сезоне ни одной победы по прошествии боксинг дэй (26 декабря).

Йоркширская команда не побеждает в чемпионате на протяжении 18 матчей. При этом у нее худший процент реализации ударов в АПЛ в сезоне-2020/21.

- First side to end Boxing day without a single Premier League win ✅

— Winless in 18 consecutive Premier League games ✅

— The worst shot conversion rate in the Premier League this season ✅

The stats just keep getting worse for Sheffield United 🙈 pic.twitter.com/lqsWvP3Ieu