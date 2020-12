Перенесен финал Кубка английской лиги

Пресс-служба английской футбольной лиги объявила о переносе финала Кубка лиги.

Решающий матч за трофей должен был пройти 28-го февраля, но теперь состоится 25-го апреля. Основная причина — организаторы хотят, чтобы финал посетило как можно больше болельщиков. На данный момент, коронавирус ограничивает такую возможность.

This season’s @Carabao_Cup Final has been rescheduled.

Further details below.#EFL | #CarabaoCup https://t.co/vKAXVFaJUl