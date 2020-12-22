Перенесен финал Кубка английской лиги

Пресс-служба английской футбольной лиги объявила о переносе финала Кубка лиги.

Решающий матч за трофей должен был пройти 28-го февраля, но теперь состоится 25-го апреля. Основная причина — организаторы хотят, чтобы финал посетило как можно больше болельщиков. На данный момент, коронавирус ограничивает такую возможность.

22 декабря в 1/4 финала сыграют «Брентфорд» — «Ньюкасл» и «Арсенал» — «Манчестер Сити», а 23 декабря встретятся «Сток Сити» — «Тоттенхэм» и «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».

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