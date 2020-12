Клопп второй год подряд признан тренером года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) признала лучшим тренером уходящего года наставника «Ливерпуля»

На награду претендовали также главные тренеры «Лидса» Марсело Бьельса и «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

Стоит отметить, что Клопп берёт награду второй год подряд. В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством 53-летнего Клоппа впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.

В нынешнем сезоне мерсисайдцы, набрав 28 очков, лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

🏆🏆 It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice 🔴#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf