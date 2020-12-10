«Локомотив» может на десятки лет остаться без Лиги чемпионов, заявил Геркус

Бывший генеральный директор «Локомотива»раскритиковал игру «железнодорожников» после матча с «Баварией» (0:2) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Назвать то, что мы видели на протяжении шести матчей, результативным или атакующим футболом, у меня не поворачивается язык. Это самый закрытый, самый оборонительный футбол из всех возможных. Команду избивают на протяжении 90 минут, редко она убегает на половину соперника, чтобы просто отдышаться, после чего продолжается избиение.

Результаты такого избиения были довольно пристойны и не выглядели катастрофой, в том числе и потому, что костяк "Локомотива" — старые и опытные Крыховяк, Чорлука, Рыбусь и Игнатьев — не давал всей конструкции развалиться. Да вдобавок и Гильерме играл отлично, надо отдать ему должное.

Итогом Лиги чемпионов для "Локомотива" стали уже традиционные три очка, € 28 млн призовых (кстати, интересно, где они?), маловразумительная игра и, наконец, "засвеченность" молодежи. Ну и "Зальцбург" смешно потроллили. Много это или мало? Для клуба, претендующего на лидерство, — безусловно мало. Но надо радоваться и этому, потому как следующий поход в группу Лиги чемпионов случится неизвестно когда, возможно, через десятки лет. Поэтому нынешнему поколению болельщиков, можно сказать, повезло», — написал Геркус в своем телеграм-канале. 0