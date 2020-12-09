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    Агент Рыжикова: Сергей не будет бежать из «Тамбова», как крыса с корабля

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    Агент Алексей Сафонов, представляющий вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, сообщил, что его клиент не собирается разрывать контракт, несмотря на финансовые проблемы клуба.

    Сергей Рыжиков
    Сергей Рыжиков

    «Обычно, когда у Сергея были какие-то проблемы в "Крыльях", он всегда мне говорил. Сейчас по ситуации в "Тамбове" он ко мне не обращался. Он готовится к играм, выходит, играет.

    Хуже из-за проблем с финансированием клуба он играть не стал. У Сергея футбол на первом месте.

    Если бы он позвонил и сказал, что хочет разорвать контракт из-за задержек по зарплате, я бы тогда включился во все юридические моменты.

    Сейчас речи о разрыве контракта не идет. И он не просит об этом. Сейчас поползло много слухов о том, что игроки "Тамбова" один за другим подают на разрыв контракта.

    Сергей не будет бежать как крыса с корабля. Пока в клубе не скажут уходить, он не собирается», — сказал Сафонов Sport24. 0

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