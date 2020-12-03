Петржела: В Европе смеются над «Зенитом»

Бывший главный тренерпрокомментировал поражение питерцев в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с(0:3).

«Это катастрофа. Очень неожиданный результат для меня. Был уверен, что "Зенит" не проиграет, ведь "Брюгге" не такая мощная команда. Но российская команда слабее, чем я думал. "Зенит" залег на дно в Брюгге — это смешно и грустно. Даже "Краснодар" с "Локомотивом" играют лучше!

Сегодня на тренировке поспорил с ребятами, они мне говорили: "Зенит снова проиграет, а я сказал: 'Вот увидите, они сегодня наконец-то одержат победу'. Продолжение вы знаете. Позорное выступление. В Европе смеются над 'Зенитом', да что там в Европе, надо мной в Чехии смеются! Это очень грустно", — цитирует Петржелу "Чемпионат".

"Зенит" с одним набранным баллом досрочно занял последнее место в группе. У занимающего третью позицию "Брюгге" семь очков и победы над "Зенитом" в обоих матчах. 0