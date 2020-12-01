Дзюба может пропустить игру с «Брюгге»

Главный тренеррассказал о готовности команды к матчу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против

«Сейчас необязательно проводить предматчевую тренировку на чужом поле. Сейчас есть несколько моментов, над которыми можно поработать дома. Не нужно будет после перелета бежать на тренировку. Поэтому решили потренироваться дома, как мы это делаем перед выездными матчами в РПЛ.

Завтра не сыграют Караваев, Вендел, Ловрен. Под вопросом участие Дзюбы. После сегодняшнего занятия посмотрим, сможет ли он сыграть или нет. В последнем матче Дзюба получил повреждение. Насколько эту проблему можно решить, станет ясно в течение сегодняшнего дня», — цитирует Семака Sport24.

Матч «Брюгге» — «Зенит» пройдет 2 декабря в Бельгии и начнется в 23:00 по мск. 0