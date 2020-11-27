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    Президент «Интера»: Мы выбрали Конте с учётом профессиональных и человеческих качеств

    Футбол Футбол Италии Интер
    Президент «Интера» Стивен Жанг опроверг слухи касательно возможного увольнения Антонио Конте в ближайшее время.

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «Мы выбрали его с учётом профессиональных и человеческих качеств. Он возглавил "Интер" и сразу стал настоящим лидером. Футболисты сразу проявили большую самоотдачу в команде Конте. Чемпионат драматичным образом прерывался на три месяца. Карантин привёл к большим сложностям для клубов. Мы в итоге завоевали второе место, попали в Лигу чемпионов уже третий сезон подряд.

    "Интер" впервые за 10 лет сыграл в финале еврокубкового турнира. Именно на таком уровне должна играть команда. Мы понимаем, что к таким результатам нужно относиться уважительно.

    Цели на сезон остаются прежними: мы хотим расти дальше, стабильно идти по выбранному пути. До тех пор пока мы видим положительные изменения и рост, мы понимаем, что идём верной дорогой», — цитирует Жанга сайт Джанлуки Ди Марцио. 0

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