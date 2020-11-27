Баринов: У меня есть предложения из Бундеслиги

Полузащитник «Локомотива»заявил, что у него есть предложения от европейских клубов.

«Летом были предложения из Европы, с агентом напрямую выходили на связь — приезжали, обсуждали. Травма сыграла большую роль, но и сейчас связь поддерживается с теми, кто интересовался. Думаю, в будущем все получится.

Активнее всего интересуются в Германии, но мечта — Англия. Там все куются, кусаются. Но честно, даже не задумываясь, поеду в Германию или Италию. Англия — самая высокая планка!

Было бы здорово перейти в команду, которая сразу играет в еврокубках, но не знаю, что для этого нужно сделать. Лучше начать со средней команды: там тебя могут заметить, и ты уже перейдешь в серьезный клуб. Я себе никаких барьеров не ставлю: будут приглашать — будем обсуждать», — приводит слова Баринова «Чемпионат».

Напомним, в начале сезона Баринов получил серьезную травму колена. 0