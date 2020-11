«Арсенал» повторил рекорд «Зенита»

обыгралв 4-м туре группового турнира Лиги Европы (3:0). «Канониры» гарантировали досрочный выход в плей-офф.

Как сообщает GracenoteLive, «Арсенал» в третий раз гарантировал себе участие в плей-офф, сыграв всего 4 матча на групповой стадии. Ранее такое удавалось только «Зениту».

➡️ — @Arsenal qualify from the @EuropaLeague group stage after 4 matchrounds for the 3rd time (2017/18, 2018/19 and 2020/21). The Gunners equal FC Zenit for most. #MOLARS #UEL