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    «Арсенал» повторил рекорд «Зенита»

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    «Арсенал» обыграл «Мольде» в 4-м туре группового турнира Лиги Европы (3:0). «Канониры» гарантировали досрочный выход в плей-офф.

    «Арсенал»
    «Арсенал»

    Как сообщает GracenoteLive, «Арсенал» в третий раз гарантировал себе участие в плей-офф, сыграв всего 4 матча на групповой стадии. Ранее такое удавалось только «Зениту».

    В оставшихся матчах группового этапа «Арсенал» сыграет с «Рапидом» (3 декабря) и с «Дандолком» (10 декабря).

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