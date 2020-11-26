Зидан: «Реал» прекрасно сыграл против «Интера»

Главный тренеростался доволен игрой команды в матче с(2:0) в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.

«Прекрасно сыграли с первой до последней минуты. Были серьезны и энергичны. Мы понимали, что важность этих трех очков сложно переоценить. Это помогло моей команде показать свой лучший футбол.

Должен поблагодарить своих ребят. Сегодня у нас не было других вариантов, кроме как побеждать, и команда сыграла так здорово! Секретом успеха стало то, что все выложились на 100 процентов. Мы полностью заслужили эти три очка, поскольку контролировали ход игры до самого финального свистка», — цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.

«Реал» с семью очками в активе находится на втором месте в группе В, «Интер» замыкает квартет — два балла. 0