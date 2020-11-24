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    Ракитич: Я очень рад, что мой гол помог «Севилье» выйти в плей-офф

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    Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1), которая вывела севильцев в плей-офф Лиги чемпионов.

    Иван Ракитич
    Иван Ракитич

    «Во втором тайме "Краснодар" очень здорово прессинговал и изменил ход матча.

    Первые 10-15 минут после перерыва остались за хозяевами, но потом мы создали несколько хороших моментов для взятия ворот.

    Пошел открытый футбол, хотя, по правде говоря, нам это не было на руку. Но мы бились до самого конца и заслужили победу. Важнейшие три очка, которые вывели нас в следующий этап.

    Я очень рад, что мой гол помог "Севилье". Увидел, что Лукас Окампос делает прострел, и защитники собираются выносить мяч.

    К счастью, он отскочил точно ко мне. Долго не раздумывал, просто решил бить по воротам. Все получилось идеально», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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