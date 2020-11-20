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    Газизов: Я не против, если Цорн найдет игрока для «Спартака»

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    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о своем предшественнике Томасе Цорне.

    Томас Цорн
    Томас Цорн

    «Тедеско — человек Цорна? Что значит "его человек"? Они до этого дружили? Я понял, что в свое время сделал ошибку: после прихода в клуб мне надо было сразу позвонить Томасу и сказать: "Давайте встретимся втроем и обговорим все истории". На тот момент мне показалось, что что-то не так. Плюс тогда все свалилось, заканчивался чемпионат.

    "Спартак", кстати, был на 11-м месте, не забыли, да? В общем, по-человечески получилось не очень. Месяца полтора назад я все же Томасу позвонил, предложил посидеть, поговорить, обсудить кое-какие моменты, но он уже улетел.

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    • Конечно, у нас с Цорном нормальные отношения. Понимаете, он сделал все возможное, что мог на тот момент. Не знаю, что именно он сделал не так, но получилось как получилось.

    Сказал Томасу, чтобы он позвонил, когда в следующий раз будет в России — встретимся за ужином и, может, даже разопьем бутылку вина. Я не против, если Цорн и игрока "Спартаку" найдет. Он давно работает в футболе», — приводит слова Газизова «Чемпионат». 0

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