Малафеев: Не думаю, что смена тренера сборной даст положительный эффект

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поддержал главного тренера сборной России Станислава Черчесова после поражения от Сербии (0:5).

«Последние матчи сборной показали, что у нас есть определенные проблемы с точки зрения оборонительных действий всей команды и, в частности, по позициям.

Понятно, что не хватает игроков из-за травм, дисквалификаций и так далее. Именно это не позволило сыграть в этих матчах Лиги наций в полную мощь.

Я понимал, что игра с Сербией будет непростой, и все сложилось так, что практически каждый удар сербов в створ ворот заканчивался голом.

Обвинять одного Гильерме не вижу смысла. У сборной России просто не получилось, и они сыграли ниже своих возможностей по ряду причин.

Бывают такие игры, когда у вратаря просто не получается спасти команду. Дальше с каждым разом опускаются руки и все сложнее становится выполнять свою задачу.

С точки зрения атакующего потенциала у нашей сборной были возможности, но не так много, как у соперника. Потеря трех очков и такое завершение группового этапа — объективный результат.

Мне кажется, просить Черчесова уйти в отставку — слишком преждевременно. В принципе, он показал, что может приносить положительный результат.

Понятно, что команда иногда проваливается, если продолжается череда неудач. Не думаю, что смена тренера даст положительный эффект.

Я бы все же поддержал Черчесова и дал время разобраться, сделать правильные выводы. В этом случае результат не заставит себя долго ждать», — сказал Малафеев Sport24. 0