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    Воронин: Выпили с Клоппом пивка перед финалом Лиги чемпионов

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    Тренер «Динамо» Андрей Воронин рассказал несколько интересных историй о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе, с которым играл в «Майнце».

    Андрей Воронин
    Андрей Воронин

    «Клопп был таким приколистом всегда! Сейчас смотрю на него по телевизору и понимаю: Юрген вообще не изменился. Не внешне — внутренне. Ребята из Дортмунда мне то же самое рассказывали. Титулы, слава его не испортили. Общительный, юморной, он и притравить, и посмеяться может.

    Раньше люди думали, что Клопп играет на публику. Это вообще не так. Он такой, какой есть. Настоящий. Это качество в нем очень подкупает.

    Расскажу один пример. За неделю до финала Лиги чемпионов я написал Клоппу сообщение: "Буду на игре в Киеве с мелким. Он у меня фанат Салаха — можно его в гостиницу к 'Ливерпулю' провести?". Клопп сбросил расписание команды и уточнил, когда подъехать. В полдесятого вечера мы с сыном были в гостинице. Охрана провела через все кордоны к "Ливерпулю". Представь: у человека завтра финал Лиги чемпионов, а он принимает бывшего одноклубника, с которым работал 20 лет назад! В этом весь Клопп.

    Человек! Минут 40 мы с ним посидели, повспоминали прошлое, посмеялись, пивка выпили. Игроков беспокоить не стали. На прощание Клопп сам подписал малому мяч и сфотографировался с нами на память», — приводит слова Воронина «Чемпионат».

    «Ливерпуль» проиграл мадридскому «Реалу» (1:3) в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018. 0

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