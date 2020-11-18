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    Хорватия проиграла Португалии, но осталась в лиге А

    Хорватия — Португалия: счет матча 2:3, обзор голов

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    Сборная Хорватии на своем поле уступила команде Португалии (2:3) в матче 6-го тура группы 3 лиги А Лиги наций.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 29-й минуте открыли хорваты. Не смогли португальцы выбить мяч из своей штрафной, Пашалич нашёл у ворот Ковачича, которых с двух попыток пробил Патрисиу.

    А на 51-й минуте хорваты остались в меньшинстве — Марко Рог сзади врезался в Роналду — жёлтая карточка, которая стала для игрока второй.

    Минуту спустя Роналду пробил со штрафного, мяч полетел по невероятной траектории, но Ливакович парировал, а уже дальше полевые не помогли своему вратарю, позволив Рубену Диашу сыграть на добивании.

    На 60-й минуте Португалия повела. Жота при приёме мяча в чужой штрафной подыграл себе рукой, далее отпасовал к вратарской на Фелиша — и он протолкнул мяч в ворота. Споры хорватов с арбитром ни к чему не привели.

    Хозяева отыгрались на 65-й минуте. Влашич зацепился за мяч на 11-метровой отметке, далее зряче скинул к линии штрафной, откуда Ковачич пробил в касание — от штанги и за линию ворот.

    А на 90-й минуте разыграли португальцы угловой, Моутинью подал в штрафную, Ливакович вышел из ворот, но не удержал мяч в руках, наткнувшись на Ловрена, а Диаш использовал шанс и добил из вратарской.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A3
    Хорватия — Португалия 2:3
    Голы: 1:0 Матео Ковачич (29'), 1:1 Рубен Диаш (53'), 1:2 Жоау Фелиш (61'), 2:2 Матео Ковачич (65'), 2:3 Рубен Диаш (90') Хорватия: Доминик Ливакович, Миле Шкорич, Деян Ловрен, Домагой Брадарич, Josip Juranovic, Матео Ковачич (Тома Башич, 90'), Лука Модрич, Марио Пашалич (Йосип Брекало, 64'), Марко Рог, Иван Перишич, Никола Влашич (Мислав Оршич, 84') Португалия: Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Рубен Семеду, Рубен Диаш, Мариу Руй (Жоау Канселу, 71'), Жоау Моутинью, Бруну Фернандеш (Франсиску Тринкан, 46'), Перейра Данилу (Сержиу Оливейра, 77'), Криштиану Роналду, Диогу Жота (Паулинью, 77'), Жоау Фелиш (Бернарду Силва, 71') Предупреждения: Марко Рог (23'), Марко Рог (51'), Криштиану Роналду (54'), Иван Перишич (57')

    Франция набрала 16 очков и выиграла эту группу. Португалия с 13 очками находится на 2-й строчке. Таким образом, обе команды вышли в плей-офф Лиги наций.

    Сборная Швеции располагается на 4-м месте, опустившись в Лигу B. У Хорватии, как и у шведов 3 очка, но лучше разница мячей. 0

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