Хорватия — Португалия: счет матча 2:3, обзор голов

Счет в матче на 29-й минуте открыли хорваты. Не смогли португальцы выбить мяч из своей штрафной, Пашалич нашёл у ворот Ковачича, которых с двух попыток пробил Патрисиу.
А на 51-й минуте хорваты остались в меньшинстве — Марко Рог сзади врезался в Роналду — жёлтая карточка, которая стала для игрока второй.
Минуту спустя Роналду пробил со штрафного, мяч полетел по невероятной траектории, но Ливакович парировал, а уже дальше полевые не помогли своему вратарю, позволив Рубену Диашу сыграть на добивании.
На 60-й минуте Португалия повела. Жота при приёме мяча в чужой штрафной подыграл себе рукой, далее отпасовал к вратарской на Фелиша — и он протолкнул мяч в ворота. Споры хорватов с арбитром ни к чему не привели.
Хозяева отыгрались на 65-й минуте. Влашич зацепился за мяч на 11-метровой отметке, далее зряче скинул к линии штрафной, откуда Ковачич пробил в касание — от штанги и за линию ворот.
А на 90-й минуте разыграли португальцы угловой, Моутинью подал в штрафную, Ливакович вышел из ворот, но не удержал мяч в руках, наткнувшись на Ловрена, а Диаш использовал шанс и добил из вратарской.
Франция набрала 16 очков и выиграла эту группу. Португалия с 13 очками находится на 2-й строчке. Таким образом, обе команды вышли в плей-офф Лиги наций.
Сборная Швеции располагается на 4-м месте, опустившись в Лигу B. У Хорватии, как и у шведов 3 очка, но лучше разница мячей. 0