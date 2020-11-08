ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Урал» — «Спартак»Пробуксовка на Урале. Дубль Соболева не помог «Спартаку» вернуть лидерство
  • 22:33
    • «Бавария» единолично возглавила таблицу Бундеслиги
  • 01:04
    • Дубль Ди Марии помог ПСЖ разгромить «Ренн»
  • 00:49
    • «Атлетико» разгромил «Кадис» и вышел на первое место
  • 23:34
    • Ансу Фати получил разрыв мениска в матче с «Бетисом»
  • 22:25
    • «Челси» разгромил «Шеффилд Юнайтед»
    Все новости спорта

    Мостовой: «Спартак» немного перехвалили

    Футбол Спартак Урал РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ничью с «Уралом» (2:2) в 14-м туре чемпионата России.

    Александр Мостовой
    Александр Мостовой

    «Не стал бы говорить, что Тедеско в кризисе. Это обычная ситуация. Но можно сказать, что "Спартак" немного перехвалили.

  • Тедеско указал на большую агрессивность «Урала» в матчах со «Спартаком»
  • Читайте по теме

    • Многие говорили, что команда на первом месте, играла, но ничего страшного в этой ничьей нет. Все еще будут терять очки.

    Но и, опять же, не стоит забывать, что "Спартак" не играет в еврокубках, поэтому у команды преимущество. Если уж этим не пользоваться, то я уже не знаю...», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Снимет ли «Ростов» скальп с еще одного лидера РПЛ?
  • ЦСКА — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Как сыграет Россия в ключевом матче Евротура?
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Порадуют ли «Зенит» и «Краснодар» Петербург голами?
  • «Зенит» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    43.71
  • Суперэкспресс на выходные 7-8 ноября
  • Сегодня в 22:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Чехия — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры