Мостовой: «Спартак» немного перехвалили

Бывший футболист «Спартака»прокомментировал ничью с «Уралом» (2:2) в 14-м туре чемпионата России.

«Не стал бы говорить, что Тедеско в кризисе. Это обычная ситуация. Но можно сказать, что "Спартак" немного перехвалили.

Многие говорили, что команда на первом месте, играла, но ничего страшного в этой ничьей нет. Все еще будут терять очки.

Но и, опять же, не стоит забывать, что "Спартак" не играет в еврокубках, поэтому у команды преимущество. Если уж этим не пользоваться, то я уже не знаю...», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. 0