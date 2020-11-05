Балотелли тренируется с клубом Серии D

Нападающийподдерживает форму в клубе Серии Д группы Б «Франчакорта», сообщает Corriere della Sera.

30-летний футболист ищет себе новый клуб. Он остается без контракта с июля, когда у него истекло соглашение с «Брешией».

Балотелли оказался на базе «Франчиакорты», так как его связывают дружеские отношения с одним из руководителей клуба. При этом команда базируется недалеко от родного для Балотелли города Брешия. Ранее сообщалось, что форвард попал в сферу интересов французского «Нанта».

В минувшем сезоне Марио провел 19 матчей за «Брешию», в которых забил пять голов. 0