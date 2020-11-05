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    Балотелли тренируется с клубом Серии D

    Футбол Футбол Италии Брешия
    Нападающий Марио Балотелли поддерживает форму в клубе Серии Д группы Б «Франчакорта», сообщает Corriere della Sera.

    Марио Балотелли
    Марио Балотелли

    30-летний футболист ищет себе новый клуб. Он остается без контракта с июля, когда у него истекло соглашение с «Брешией».

    Балотелли оказался на базе «Франчиакорты», так как его связывают дружеские отношения с одним из руководителей клуба. При этом команда базируется недалеко от родного для Балотелли города Брешия. Ранее сообщалось, что форвард попал в сферу интересов французского «Нанта».

    В минувшем сезоне Марио провел 19 матчей за «Брешию», в которых забил пять голов. 0

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