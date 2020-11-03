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    Нагельсманн: Четыре очка в двух матчах с ПСЖ будут очень хорошим результатом

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    Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн рассказал о готовности к двум подряд матчам против «Пари Сен-Жермен» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    Юлиан Нагельсманн
    Юлиан Нагельсманн

    «Две игры с "ПСЖ" я могу сравнить с двухматчевым противостоянием в плей-офф.

    Нам просто нужно взять в этих поединках больше очков, чем наш соперник. Так что четыре очка будут очень хорошим результатом.

    В Лиге чемпионов не так просто исправиться за плохие результаты, как в чемпионате страны, где играется 34 тура.

    Мы действительно под серьезным давлением. Но давление — это привилегия. Это означает, что на кону стоит что-то серьезное. Если бы было не так, то было бы слишком скучно.

    Мбаппе и Неймар не смогут выйти на поле, и для нас это не самые плохие новости. Это выдающиеся футболисты, и с ними в составе "ПСЖ" был бы значительно сильнее.

    Но тут я должен сказать, что и мы были бы сильнее, если бы могли рассчитывать на всех своих игроков», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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