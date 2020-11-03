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    Анчелотти: С Хамесом та же история, что и с Роналдо в «Милане»

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    Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти, говоря о физической форме Хамеса Родригеса, вспомнил про легендарного бразильца Роналдо.

    Хамес Родригес
    Хамес Родригес

    «Когда мы подписали Хамеса, все переживали о его физическом состоянии и о том, как он будет справляться с интенсивностью игры в Премьер-лиге. Знаете сколько спринтов у него было в четырех первых матчах? Семь! Результативных передач и голов у него было больше, чем спринтов. О чем тут говорить? Чего мы ожидаем от игрока на поле?

    Когда я работал в "Милане", мы взяли Роналдо. Когда он приехал, то весил 100 кг. Перед первым матчем я сказал ему: "Ты знаешь, что я не могу выпустить тебя. Тебе нужно сбросить вес". Он ответил: "Чего вы хотите от меня на поле? Чтобы я забивал или бегал? Если хотите, чтобы я бегал, оставьте меня на скамейке, если хотите голов, то выпустите меня на поле!". Я выпустил его. Он не бегал, но забил два гола. С Хамесом та же история», — приводит слова Анчелотти France Football.

    На счету Хамеса 3 гола и 3 ассиста за «Эвертон» в текущем сезоне в АПЛ. 0

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