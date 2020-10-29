КДК РФС отменил красную карточку Еременко

принял решение отменить красную карточку, которую арбитрпоказал хавбеку «Ростова»в матче 12-го тура РПЛ против(0:2).

На 70-й минуте Еременко был удален за удар хавбека подмосковной команды Илью Кухарчука шипами в область паха.

Экспертно-судейская комиссия РФС признала решение судьи Василия Казарцева об удалении ошибочным.

«В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 52 Дисциплинарного регламента РФС исправить ошибку, допущенную судьей в матче 12 тура чемпионата России по футболу между командами "Ростов" — "Химки", который состоялся 25 октября 2020 года, отменить ошибочно примененное удаление футболисту Еременко Роману», — сказано в сообщении РФС.

Таким образом, Еременко сможет сыграть против «Спартака» в 13-м туре РПЛ. 0