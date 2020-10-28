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    «Краснодар» на своем поле проиграл «Челси»

    «Краснодар» — «Челси»: счет матча 0:4, обзор голов

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    «Краснодар» потерпел поражение от «Челси» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Хаким Зиеш
    Хаким Зиеш

    Встреча группы E, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 0:4.

    Уже на 13-й минуте Тимо Вернер заработал для «синих» пенальти, однако Жоржиньо его не реализовал. Мяч после его удара сначала попал в штангу, а затем в спину Матвея Сафонова, но в сетке не оказался.

    На 37-й минуте лондонцы все же вышли вперед. Каллум Хадсон-Одои принял передачу Кая Хаверца в штрафной, развернулся и пробил низом — мяч от рук неудачно сыгравшего Сафонова влетел в ворота.

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    Второй тайм «Краснодар» начал активно. На 56-й минуте Юрий Газинский даже пробил в перекладину чужих ворот.

    Впрочем, «Челси» выстоял под натиском, а на 75-й минуте заработал еще один пенальти после игры рукой со стороны Александра Мартыновича. В этот раз с точки точно пробил Вернер.

    Еще через три минуты Хаким Зиеш довел дело до разгрома, воспользовавшись передачей Вернера.

    Победную точку на 90-й минуте поставил Кристиан Пулишич, забивший точным ударом с угла вратарской в ближний угол.

    В следующем туре «Краснодар» отправится в гости к «Севилье», а «Челси» дома примет «Ренн».

    Футбол. Лига чемпионов. Группа E
    Краснодар — Челси 0:4
    Голы: 0:1 Каллум Хадсон-Одои (37'), 0:2 Тимо Вернер (пенальти) (76'), 0:3 Хаким Зиеш (80'), 0:4 Кристиан Пулишич (90') Краснодар: Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Игорь Смольников, Кайо, Кристиан Рамирес, Юрий Газинский, Кристофер Ольссон (Eduard Spertsyan, 82'), Даниил Уткин (Магомед-Шапи Сулейманов, 74'), Тонни Триндаде Вильена, Маркус Берг (Leon Sabua, 87') Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Курт Зума, Бен Чилвел (Эмерсон, 81'), Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо (N'Golo Kante, 71'), Матео Ковачич (Кристиан Пулишич, 71'), Каллум Хадсон-Одои (Мэйсон Маунт, 71'), Хаким Зиеш (Тэмми Абрахам, 81'), Кай Хаверц, Тимо Вернер Предупреждения: Кристофер Ольссон (22'), Александр Мартынович (75')

    Группа E: 1. «Челси» — 4 очка, 2. «Краснодар» — 1 очко, 3. «Ренн» — 1 очко, 4. «Севилья» — 1 очко. 0

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