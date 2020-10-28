«Краснодар» — «Челси»: счет матча 0:4, обзор голов

Встреча группы E, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 0:4.
Уже на 13-й минуте Тимо Вернер заработал для «синих» пенальти, однако Жоржиньо его не реализовал. Мяч после его удара сначала попал в штангу, а затем в спину Матвея Сафонова, но в сетке не оказался.
На 37-й минуте лондонцы все же вышли вперед. Каллум Хадсон-Одои принял передачу Кая Хаверца в штрафной, развернулся и пробил низом — мяч от рук неудачно сыгравшего Сафонова влетел в ворота.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Второй тайм «Краснодар» начал активно. На 56-й минуте Юрий Газинский даже пробил в перекладину чужих ворот.
Впрочем, «Челси» выстоял под натиском, а на 75-й минуте заработал еще один пенальти после игры рукой со стороны Александра Мартыновича. В этот раз с точки точно пробил Вернер.
Еще через три минуты Хаким Зиеш довел дело до разгрома, воспользовавшись передачей Вернера.
Победную точку на 90-й минуте поставил Кристиан Пулишич, забивший точным ударом с угла вратарской в ближний угол.
В следующем туре «Краснодар» отправится в гости к «Севилье», а «Челси» дома примет «Ренн».
Группа E: 1. «Челси» — 4 очка, 2. «Краснодар» — 1 очко, 3. «Ренн» — 1 очко, 4. «Севилья» — 1 очко. 0