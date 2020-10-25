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    «Ростов» — «Химки»: известны стартовые составы

    «Ростов» — «Химки»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Химок» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдет на «Ростов Арене».

    Кенто Хасимото
    Кенто Хасимото

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Козлов, Осипенко, Мамаев, Еременко, Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Обухов, Полоз

    Запасные: Бабурин, Рудаков, Поярков, Гапечкин, Алеесами, Байрамян, Тугарев, Сухомлинов, Алмквист, Гигович, Тошевски, Сохиев

    «Химки»: Лантратов, Гапон, Логашов, Идову, Тихий, Глушаков, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате, Долгов

    Запасные: Хомич, Генералов, Данилкин, Филин, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Могилевец, Липовой, Куат, Дядюн, Алиев

    Начало встречи — в 16:30 мск.

    Коэффициент на победу «Ростова» — 1,72, на ничью — 3,80, на победу «Химок» — 5,00.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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