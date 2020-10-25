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    «Реал» огласил заявку на матч с «Боруссией» М

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    «Реал» определился с заявкой команды на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».

    Эден Азар
    Эден Азар

    Отметим, что в заявку «сливочных» попал Эден Азар. Накануне он вернулся к полноценной работе на тренировках.

    Полностью состав «Реала» выглядит следующим образом:

    Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе;

    Защитники: Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди, Серхио Сантос;

    Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;

    Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

    Матч «Боруссия» М — «Реал» состоится 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. 0

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