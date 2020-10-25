«Реал» огласил заявку на матч с «Боруссией» М

Отметим, что в заявку «сливочных» попал Эден Азар. Накануне он вернулся к полноценной работе на тренировках.
Полностью состав «Реала» выглядит следующим образом:
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе;
Защитники: Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди, Серхио Сантос;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.
Матч «Боруссия» М — «Реал» состоится 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. 0