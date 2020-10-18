ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент поединкаРешающий удар нанесли судьи. Ломаченко проиграл все свои пояса в битве с Лопесом
  • 20:34
    • «Тоттенхэм» упустил победу над «Вест Хэмом», ведя 3:0
  • 18:27
    • ЦСКА в большинстве обыграл «Динамо»
  • 23:10
    • «Астон Вилла» вырвала победу у «Лестера»
  • 21:52
    • «Ливерпуль» рассказал о состоянии ван Дейка
  • 20:55
    • «Ростов» одержал крупную домашнюю победу над «Ахматом»
    Все новости спорта

    Моро давно хотел забить за «Динамо»

    Футбол Динамо ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Динамо» Никола Моро высказался после матча с ЦСКА (1:3), в котором он отметился точным ударом.

    Никола Моро
    Никола Моро

    «Да, забить мяч всегда приятно. Но гораздо важнее было выиграть этот матч. А так мы проиграли, поэтому не могу быть полностью счастлив. Конечно, я давно хотел забить за "Динамо". Сегодня это произошло. Но было бы лучше, если бы я забил, а мы победили.

    Здорово, когда удается отличиться в матче с серьёзным соперником, таким как ЦСКА. Надеюсь, теперь буду забивать чаще.

  • ЦСКА в большинстве обыграл «Динамо»
  • Читайте по теме

    • Когда мы пропустили второй гол, нам удалось достаточно быстро вернуться, сделать счёт 1:2. Потом у нас случилось удаление, которое сломало нам игру. Нам стало тяжелее контролировать мяч. Мы были не столь эффективны», — приводит слова Моро официальный сайт «Динамо». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ЛА Гэлакси» проведет результативную встречу
  • «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Ванкувер Уайткэпс». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • На «Элланд Роуд» будет «верховая» встреча?
  • «Лидс» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Ковид внесет коррективы в игру «грифонов»?
  • «Верона» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 19 октября
  • Завтра в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Ванкувер Уайткэпс
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лидс — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Верона — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Галатасарай — Аланьяспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Хельсинборг — Хеккен
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Юргорден — Мальме
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч СКА — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры