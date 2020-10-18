Моро давно хотел забить за «Динамо»

Полузащитник «Динамо»высказался после матча с ЦСКА (1:3), в котором он отметился точным ударом.

«Да, забить мяч всегда приятно. Но гораздо важнее было выиграть этот матч. А так мы проиграли, поэтому не могу быть полностью счастлив. Конечно, я давно хотел забить за "Динамо". Сегодня это произошло. Но было бы лучше, если бы я забил, а мы победили.

Здорово, когда удается отличиться в матче с серьёзным соперником, таким как ЦСКА. Надеюсь, теперь буду забивать чаще.

Когда мы пропустили второй гол, нам удалось достаточно быстро вернуться, сделать счёт 1:2. Потом у нас случилось удаление, которое сломало нам игру. Нам стало тяжелее контролировать мяч. Мы были не столь эффективны», — приводит слова Моро официальный сайт «Динамо». 0