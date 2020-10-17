Бувач: Прямо сейчас лучше, чтобы Филипп играл в Германии

Филипп до конца текущего сезона будет играть за «Вольфсбург».
«Это было обоюдное желание. Филиппу нужен новый вызов, он хочет сменить обстановку. Соответственно, мы не стали чинить ему препятствий.
"Вольфсбург" проявил к нему интерес — вот и оформили сделку. Аренда с правом выкупа.
Далеко на всегда потерянное или приобретенное измеряется математическими действиями. Сложили, вычли…
Вот вы купили новую машину, скажем. Несколько лет ей активно пользовались. А потом продаете — цена будет прежняя или упадет?
Да, футболисты — не автомобили. Я как раз о том и говорю, что не надо смотреть на ситуацию негативно, исходя только из цифр. Это же живой процесс.
Филипп — очень хороший игрок, "Динамо" пригласило его в Россию. Прямо сейчас всем лучше, чтобы он играл в Германии. Вот и все. А дальше у этой истории будет то или иное продолжение. Посмотрим.
Поверьте, Филипп очень любит "Динамо", у него отличные отношения с партнерами, тренером. И, конечно, он был полон мотивации играть хорошо.
Филипп — профессионал, и у него не было проблем с мотивацией. Не забывайте, что Максимилиан получил травму, она очень сильно помешала ему. Раскрыться в России, показать все, на что способен.
Понимаю, что от него ждали большего. Как и то, что когда платят такие деньги, — болельщики хотят видеть голы и вообще классную игру. И Филипп это понимал. Да, не все получилось, но так бывает.
Я не заявляю, что мы обязательно потратим 20 миллионов евро. Но если будет сильный игрок, который подходит "Динамо", мы не откажемся от него только из-за того, что не получилось пока с Филиппом», — приводит слова Бувача Sport24. 0