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    Стало известно, когда «Динамо» назовет имя нового тренера

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    Московское «Динамо» продолжает поиски нового главного тренера.

    Сандро Шварц
    Сандро Шварц

    На прошлой неделе руководство «Динамо» приняло отставку Кирилла Новикова, который решил покинуть команду после поражения от «Химок» (0:1). Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Кульчий, под руководством которого бело-голубые в минувшее воскресенье выиграли у «Краснодара» (2:0).

    Ожидается, что имя нового главного тренера «Динамо» назовет до конца текущей недели. По информации «Спорт-Экспресса», это произойдет не позднее четверга, когда команда возобновит тренировки после выходных.

  • Источник: «Динамо» возглавит иностранный специалист
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    • Отмечается также, что «Динамо» возглавит иностранец. Один из кандидатов — 41-летний Сандро Шварц, бывший тренер «Майнца».

    «Динамо» отказалось от сотрудничества с российскими тренерами. У столичного клуба была возможность пригласить в команду Юрия Семина, Александра Бородюка и Курбана Бердыева.

    «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров. 0

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