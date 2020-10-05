Стало известно, когда «Динамо» назовет имя нового тренера

Московскоепродолжает поиски нового главного тренера.

На прошлой неделе руководство «Динамо» приняло отставку Кирилла Новикова, который решил покинуть команду после поражения от «Химок» (0:1). Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Кульчий, под руководством которого бело-голубые в минувшее воскресенье выиграли у «Краснодара» (2:0).

Ожидается, что имя нового главного тренера «Динамо» назовет до конца текущей недели. По информации «Спорт-Экспресса», это произойдет не позднее четверга, когда команда возобновит тренировки после выходных.

Отмечается также, что «Динамо» возглавит иностранец. Один из кандидатов — 41-летний Сандро Шварц, бывший тренер «Майнца».

«Динамо» отказалось от сотрудничества с российскими тренерами. У столичного клуба была возможность пригласить в команду Юрия Семина, Александра Бородюка и Курбана Бердыева.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров. 0