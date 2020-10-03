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    Гончаренко: После удаления ЦСКА заиграл сильнее

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 10-го тура против «Урала» (2:0).

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «В первом тайме мы раскачивались. Понимали, что нужно терпение, потому что "Урал" хорошо смотрится дома, многие команды потеряли тут очки.

    Мы понимали, что во втором тайме путем замен можем усилить игры.

    Я не говорю, что мы не должны были забивать и активно атаковать. Но у нас не очень хорошо в первом тайме работали фланги.

    Что касается удаления, то мы после него стали играть сильнее. Проявили себя лидерами игроки, которые были менее заметны в равных составах.

    Очень хорошо проявил себя Зайнутдинов. Влашич, когда было необходимо, создал второй голевой момент. И Костя Марадишвили хорошо себя показал.

    Понятно, что надо было как-то компенсировать удаление», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Гончаренко. 0

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