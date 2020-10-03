Гончаренко: После удаления ЦСКА заиграл сильнее

Главный тренер ЦСКАподвел итоги матча 10-го тура против(2:0).

«В первом тайме мы раскачивались. Понимали, что нужно терпение, потому что "Урал" хорошо смотрится дома, многие команды потеряли тут очки.

Мы понимали, что во втором тайме путем замен можем усилить игры.

Я не говорю, что мы не должны были забивать и активно атаковать. Но у нас не очень хорошо в первом тайме работали фланги.

Что касается удаления, то мы после него стали играть сильнее. Проявили себя лидерами игроки, которые были менее заметны в равных составах.

Очень хорошо проявил себя Зайнутдинов. Влашич, когда было необходимо, создал второй голевой момент. И Костя Марадишвили хорошо себя показал.

Понятно, что надо было как-то компенсировать удаление», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Гончаренко. 0