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    Все новости спорта

    Дубль Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Ромой»

    «Рома» — «Ювентус»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Рома Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В центральном матче второго тура Серии А «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Ромой» — 2:2.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    «Волки» открыли счет на 33-й минуте, когда Жордан Верету реализовал пенальти, назначенный за игру рукой со стороны Адриена Рабьо.

    «Старая синьора» отыгралась на 44-й минуте тоже благодаря пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.

    Но еще до перерыва «Рома» вернула себе минимальный перевес. В быстрой контратаке Генрих Мхитарян убежал вперед по левому флангу, отпасовал в центр на Верету и тот уверенным ударом низом отправил мяч в угол ворот.

    На 62-й минуте «Ювентус» остался в меньшинстве, так как вторую желтую карточку за грубый фол на Мхитаряне получил Рабьо.

    Несмотря на это туринцы спаслись от поражения. На 69-й минуте дубль оформил Роналду, головой замкнув навес от Данило.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Ювентус 2:2
    Голы: 1:0 Жордан Верету (пенальти) (31'), 1:1 Криштиану Роналду (пенальти) (44'), 2:1 Жордан Верету (45'), 2:2 Криштиану Роналду (69') Рома: Антонио Миранте, Рожер Ибаньес, Джанлука Манчини, Мараш Кумбула, Лоренцо Пеллегрини (Амаду Диавара, 72'), Педро Родригес, Жордан Верету, Давиде Сантон (Бруно Перес, 68'), Леонардо Спинаццола, Генрих Мхитарян, Эдин Джеко Ювентус: Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини, Данило, Леонардо Бонуччи, Аарон Рэмси (Родриго Бентанкур, 68'), Уэстон Маккенни (Артур, 58'), Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Деян Кулушевски (Gianluca Frabotta, 85'), Криштиану Роналду, Альваро Мората (Дуглас Коста, 58') Предупреждения: Адриен Рабьо (30'), Мараш Кумбула (36'), Лоренцо Пеллегрини (54'), Адриен Рабьо (62'), Gianluca Frabotta (86')

    В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает пятое место (4 очка), а «Рома» — 13-е (1 очко). 0

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