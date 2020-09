Годин сменил «Интер» на «Кальяри»

Итальянскийобъявил о переходе из миланскогозащитника

Контракт с 34-летним игроком сборной Уругвая рассчитан до 30 июня 2023 года.

Годин играл за «Интер» с лета 2019 года. В составе команды футболист провел 36 матчей и забил два гола.

Ранее защитник выступал за испанские «Вильярреал» и «Атлетико». Также в активе Година восемь мячей в 135 встречах за сборную Уругвая.

