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    Источник: «Локомотив» договорился с Манджукичем

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    Бывший нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может стать игроком «Локомотива».

    Марио Манджукич
    Марио Манджукич

    34-летний хорват близок к подписанию двухлетнего контракта с железнодорожниками, сообщает «Чемпионат».

    Последним клубом, за который выступал Манджукич, был катарский «Аль-Духайль». Футболист перешел в команду зимой 2020 года и отыграл семь матчей, забив один гол.

    Напомним, что вместе с «Баварией» Манджукич дважды выиграл чемпионат Германии и стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В составе «Ювентуса» он пять раз становился чемпионом Италии. Вместе со сборной Хорватии Манджукич дошел до финала чемпионата мира 2018 года в России. 0

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