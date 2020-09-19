Источник: «Локомотив» договорился с Манджукичем

Бывший нападающийможет стать игроком

34-летний хорват близок к подписанию двухлетнего контракта с железнодорожниками, сообщает «Чемпионат».

Последним клубом, за который выступал Манджукич, был катарский «Аль-Духайль». Футболист перешел в команду зимой 2020 года и отыграл семь матчей, забив один гол.

Напомним, что вместе с «Баварией» Манджукич дважды выиграл чемпионат Германии и стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В составе «Ювентуса» он пять раз становился чемпионом Италии. Вместе со сборной Хорватии Манджукич дошел до финала чемпионата мира 2018 года в России. 0