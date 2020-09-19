Президент «Урала» — о голе Дзюбы: Хотим получить объяснение от судейской комиссии

Президент «Урала»раскритиковал работу VAR после матча 8-го тура РПЛ с(1:1).

В начале игры судья матча Сергей Карасев после подсказки арбитра VAR Алексея Матюнина засчитал гол форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

«Карасев тут не виноват. Он все делал нормально. Он увидел, что там офсайд. А вот господин Матюнин опять что-то исполнил…

Пять минут он там смотрел, ну чего он там высматривал? Линию вычерчивал? Какую еще линию?! Это просто некрасиво с этим VAR получается…

Попросим экспертно-судейскую комиссию внимательнее рассмотреть этот эпизод и дать нам пояснение. Хотя уже ничего не вернешь.

Будем ли настаивать, чтобы Матюнин прошел проверку на полиграфе? Не знаю. В РФС начальники, пусть они и решают. Мы лишь хотим получить объяснение от судейской комиссии.

Сниматься с чемпионата точно не собираемся», — сказал Иванов «Спорт-Экспрессу».

В следующем туре «Урал» сыграет с «Ахматом». Матч пройдет 27 сентября в Грозном. 0