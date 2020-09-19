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    Президент «Урала» — о голе Дзюбы: Хотим получить объяснение от судейской комиссии

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    Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал работу VAR после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

    Григорий Иванов
    Григорий Иванов

    В начале игры судья матча Сергей Карасев после подсказки арбитра VAR Алексея Матюнина засчитал гол форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

    «Карасев тут не виноват. Он все делал нормально. Он увидел, что там офсайд. А вот господин Матюнин опять что-то исполнил…

    Пять минут он там смотрел, ну чего он там высматривал? Линию вычерчивал? Какую еще линию?! Это просто некрасиво с этим VAR получается…

    Попросим экспертно-судейскую комиссию внимательнее рассмотреть этот эпизод и дать нам пояснение. Хотя уже ничего не вернешь.

    Будем ли настаивать, чтобы Матюнин прошел проверку на полиграфе? Не знаю. В РФС начальники, пусть они и решают. Мы лишь хотим получить объяснение от судейской комиссии.

    Сниматься с чемпионата точно не собираемся», — сказал Иванов «Спорт-Экспрессу».

    В следующем туре «Урал» сыграет с «Ахматом». Матч пройдет 27 сентября в Грозном. 0

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