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    Санчо — самый дорогой игрок Бундеслиги

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    Transfermarkt составил обновленный список самых дорогих футболистов немецкой Бундеслиги.

    Джейдон Санчо
    Джейдон Санчо

    Лидером рейтинга остается форвард дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Стоимость игрока составляет 117 миллионов евро.

    Второе место в этом списке занимает вингер «Баварии» Серж Гнабри (90 миллионов евро). Тройку замыкает защитник мюнхенского клуба Йозуа Киммих (85 миллионов евро).

    Топ-10 самых дорогих игроков Бундеслиги (по данным Transfermarkt):

    1. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) — 117 млн евро
    2. Серж Гнабри («Бавария») — 90 млн
    3. Йозуа Киммих («Бавария») — 85 млн
    4. Эрлинг Холанд («Борусссия» Д) — 80 млн
    5. Альфонсо Дэвис («Бавария») — 80 илн
    6. Лерой Сане («Бавария») — 70 млн
    7. Давид Алаба («Бавария») — 65 млн
    8. Леон Горецка («Бавария») — 60 млн
    9. Роберт Левандовски («Бавария») — 60 млн
    10. Дайо Упамекано («РБ Лейпциг») — 60 млн. 0

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