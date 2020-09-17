Санчо — самый дорогой игрок Бундеслиги

Лидером рейтинга остается форвард дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Стоимость игрока составляет 117 миллионов евро.
Второе место в этом списке занимает вингер «Баварии» Серж Гнабри (90 миллионов евро). Тройку замыкает защитник мюнхенского клуба Йозуа Киммих (85 миллионов евро).
Топ-10 самых дорогих игроков Бундеслиги (по данным Transfermarkt):
1. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) — 117 млн евро
2. Серж Гнабри («Бавария») — 90 млн
3. Йозуа Киммих («Бавария») — 85 млн
4. Эрлинг Холанд («Борусссия» Д) — 80 млн
5. Альфонсо Дэвис («Бавария») — 80 илн
6. Лерой Сане («Бавария») — 70 млн
7. Давид Алаба («Бавария») — 65 млн
8. Леон Горецка («Бавария») — 60 млн
9. Роберт Левандовски («Бавария») — 60 млн
10. Дайо Упамекано («РБ Лейпциг») — 60 млн. 0